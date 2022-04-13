Решение принято в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Electronic Arts сдержала обещание и убрала из футбольного симулятора FIFA 22 российские клубы и сборную. Вместе с ними из игры исчезли футболисты, которые выступали за команды из РФ, и стадионы.

Изменение начало действовать после обновления 9, которое ЕА выпустила сегодня, 13 апреля. Российские клубы, сборную и спортсменов удалили из всех режимов FIFA 22. Их нет ни в Ultimate Team, ни в "Карьере", ни в Pro Clubs.

Если пользователь ранее назначил любимой командой коллектив из России, то его автоматически заменят на французский ПСЖ. То же самое касается игроков, арен и атрибутики с поправками на особенности разных режимов. Удаление российских клубов, сборной и футболистов из FIFA ЕА анонсировала спустя неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"EA Sports солидарна с народом Украины и, как и многие другие люди во всем футбольном мире, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. В соответствии с мнением FIFA и UEFA, EA Sports инициировала процесс исключения российской сборной и российских клубов из EA Sports FIFA, FIFA Mobile и FIFA Online, мы также активно оцениваем возможность введения похожих изменений в наши другие игровые сферы", — написала Electronic Arts.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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