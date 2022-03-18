Пользователям нужно своровать как можно больше танков и не попасть под обстрел.

В первые дни незаконного российского вторжения на территорию нашей страны в Сети появилось видео, которое успело стать культовым. Ролик показывал, как украинский фермер на тракторе буксирует украденный танк оккупантов. А теперь по мотивам этого события появилась полноценная игра. Как несложно догадаться, в ней предлагается примерить роль фермера, который должен разобраться с российской техникой.

Проект называется Farmers Stealing Tanks и запускается прямо в браузере. Доступ к игре осуществляется через сайт PixelForest, а он, в свою очередь, работает на базе Itch.io.

Суть Farmers Stealing Tanks максимально простая. Нужно управлять трактором с видом сверху, цеплять российские танки и отвозить в амбар. За это начисляются очки, которых необходимо набрать как можно больше. У "главного героя" есть три жизни. Они отнимаются при попаданиях вражеских снарядов. Здоровье восполняется с помощью транспортировки боевых машин с красным отметками и бутылок со спиртным.

Танки оккупантов цепляются автоматически — нужно лишь правильно навестись на цель. А вот к управлению придется привыкнуть, так как трактор уж больно резво передвигается и скользит по земле. Геймплей в Farmers Stealing Tanks сопровождается веселой музыкой с украинскими мотивами.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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