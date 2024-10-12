Дополнение будет продаваться как отдельное издание.

Для Hogwarts Legacy готовится специальное издание Definitive Edition, которое привнесёт в игру от 10 до 15 часов нового контента.

Такой информацией поделился журналист Том Хендерсон из издания Insider Gaming. По его словам, в Definitive Edition добавят новые основные и дополнительные задания, активности и косметические предметы.

Информации о релизе дополнения пока нет. Журналист предполагает, что это может случиться в 2025 году. Warner Bros. захочет отбить не слишком хорошо продавшуюся Suicide Squad: Kill the Justice League.

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Стоимость дополнения Хендерсон обозначил в районе от 20 до 30 долларов. Контент будет продаваться отдельно в довесок к уже купленной игре.

Напомним, что недавно Том Хендерсон также сообщал новые детали о ремейке Splinter Cell от Ubisoft. По его словам, проект не закрыли, как многие думали, а продолжают разрабатывать.

Немного о Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy - приключенческая игра с открытым миром, разработанная студией Avalanche Software и выпущенная Warner Bros. Games в феврале 2023 года. Действия разворачиваются в конце 19 века, игра позволяет игрокам создать собственного ученика Хогвартса и окунуться в жизнь школы чародейства и волшебства. Игрок может посещать занятия, изучать заклинания, варить зелья и исследовать обширный магический мир, полный тайн и приключений.

Игра получила положительные отзывы критиков и игроков за красивый детализированный мир и интересную боевую систему. К январю 2024 года Hogwarts Legacy продалась тиражом более 24 миллионов копий.

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