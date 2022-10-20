Критикам не очень понравился свежий блокбастер.

Сегодня, 20 октября, спал запрет на публикацию обзоров супергеройского экшена Gotham Knights. Большинство западных критиков прохладно приняли игру о воспитанниках Бэтмена.

На Metacritic проект (PS5-версия) имеет 69 баллов после 51 рецензии. Похожая ситуация на ПК и Xbox Series X — 67 и 68 баллов при 11 и 22 обзорах соответственно.

Критики похвалили реализацию Готэма, сюжет и веселые сражения в кооперативе. При этом все журналисты отметили, что в игре нет свежих идей в сравнении с серией Batman: Arkham. Впечатления от игры также смазывают шероховатости в геймплее, скучные побочные активности и отдельные сюжетные повороты. А замыкает череду проблем плохая оптимизация и баги. Выдержки из отдельных материалов СМИ приведены ниже.

Видео дня

Gamers Heroes (95 из 100): "Gotham Knights стоит в одном ряду с Elden Ring в качестве претендента на звание игры года. Ее быстрые, отзывчивые и насыщенные действиями бои превосходит только повествование, которое приковало меня с первой же сцены. Обязательная игра для поклонников игр с открытым миром, а также для тех, кто интересуется "Рыцарями Готэма" или вселенной DC".

Game Rant (3,5 из 5): "Gotham Knights — это очень весело, и для тех, кто хочет бездумно избивать преступников в роли супергероя, ее можно смело рекомендовать. Однако всех, кого интересует нечто большее, ждет большое разочарование из-за сюжетных моментов, элементов геймплея, индивидуальных особенностей и многих других аспектов".

PC Gamer (49 из 100): "Gotham Knights пытается отличиться от серии Arkham новыми персонажами и новым каноном, но большую часть своего времени тратит на слабое подражание тому, что сделало эти игры великими".

Подробнее о Gotham Knights

Сюжет экшена рассказывает о союзниках Бэтмена — Робине, Найтвинге, Красном Колпаке и Бэтгерл. После гибели Брюса Уэйна они стали на защиту Готэма, а главными противниками команды будут члены тайной организации Суд Сов.

В Gotham Knights присутствует открытый мир с разнообразными активностями. Разработчики пообещали реализовать самую большую игровую версию Готэма.

Геймплей в проекте включает битвы, изучение мира и поиск экипировки. Героев можно прокачивать и усиливать за счет использования более качественного снаряжения.

В игре реализован кооперативный режим для двух человек. Пользователи даже смогут выбрать одинаковых персонажей.

Gotham Knights выйдет 21 октября 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: