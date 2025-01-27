WhyDo устал от постоянной ложной рекламы в игре.

Блогер настолько устал от постоянных микротранзакций и навязчивой рекламы в файтинге MultiVersus, что решил получить диплом юриста, чтобы доказать, что действия Warner Bros. в игре - незаконны.

Контент-мейкер под ником WhyDo написал в X (бывший Twitter), что он поступил в юридический университет, к зачислению в который он готовился 5 месяцев. Главной причиной такого решения он назвал MultiVersus: "Multiversus - зло, которое изменило ход моей жизни".

WhyDo по совместительству ещё и автор одноимённого YouTube-канала. Полгода назад он выпустил ролик с названием "Очень веселая, очень злая катастрофа", где разбирал спорные моменты файтинга MultiVersus. В частности, он заявил, что Warner Bros. прямо нарушает законы по защите потребителей.

Видео дня

В пример он привёл рекламные баннеры в игре, которые предлагают забрать какую-либо награду, но на самом деле ведут игрока на страницу доната. Это подпадает под статью о ложной рекламе, отмечает WhyDo. Ещё более серьёзное обвинение: в игре есть баг, при котором новые скины покупаются без согласия игрока. Warner Bros. не спешит исправлять эту ошибку, а также отказывает всем пользователям в возврате средств по причине того, что игрок якобы сам виноват, что случайно приобрёл косметику.

Ранее мы рассказывали, что автор старого мема из 2005 года заставил Warner Bros. удалить рекламу MultiVersus с использованием его работы. Корпорация не спросила разрешения на публикацию материалов с Charlie the Unicorn.

Вас также могут заинтересовать новости: