Одну из самых провальных видеоигр 2024 года отдают с 95% скидкой

Настроения вокруг Suicide Squad: Kill the Justice League были настолько негативными, что PlayStation даже возвращала игрокам деньги.

В феврале всеми известная студия Rocksteady, подарившая нам трилогию Batman: Arkham, выпустила Suicide Squad: Kill the Justice League – свою новую игру, которая должна была стать одной из самых громких релизов года. В каком-то смысле так оно и вышло, но по другим причинам.

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League обернулся для издателя Warner Bros полнейшим провалом не только в плане оценок (средний балл – 59 из 100), но и в финансовом. Компания потеряла на этой игре минимум 200 млн долларов, Sony возмещала цифровые покупки этой игры, подобно Cyberpunk 2077, а в самой Rocksteady прошли увольнения после провала.

Теперь, спустя девять месяцев после выхода, экшен отдают с впечатляющей скидкой в 95%, причем сразу за расширенное издание – правда, только в Epic Games Store. Его сейчас можно купить за 164 грн и действует предложение до 3 декабря. Изначально цена этого издания составляла 3299. Это даст доступ к внутриигровому контенту, включая косметические предметы и боевой пропуск.

У тех, кто хотел лично ознакомиться с тайтлом, а не доверять общему мнению – есть неплохой шанс. В Steam игра получила около 7000 отзывов, из которых 67% – положительные.

В отличие от предыдущих игр от Rocksteadу, которые фокусировались на одиночной сюжетной кампании и продуманных боевых механиках, Kill The Justice League сильно завязана на сервисных элементах и представляет собой лутер-шутер на четырех человек.

Впрочем, у игры по-прежнему есть полноценная сюжетная кампания, которая продолжает события Arkham Knight. Сюжет посвящен борьбе членов Отряда самоубийц с супергероями из "Лиги Справедливости", например, Бэтменом и Суперменом. Все они оказались под контролем Брейниака. Среднее прохождение сюжетной кампании без побочных квестов – около 10 часов,

Серверы Suicide Squad: Kill The Justice League продолжают свою работу, несмотря на финансовый провал. Однако из-за серьезных убытков игра не получит нового контента. Выпущены будут только те сезоны, которые ранее анонсировали разработчики. На данный момент идет 3-й сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: