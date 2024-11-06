HBO собирается снимать сериал по всемилюбимой франшизе Гарри Поттера. По заверениям представителя Warner. Bros., картина больше сконцентрируется на событиях книг. Многосерийность проекта позволит создателям не ограничивать себя в хронометраже и показать мир Волшебства и Магии более подробно, нежели это сделали полнометражные экранизации.
Но и это не все хорошие новости для фанатов Гарри Поттера. Игра Hogwarts Legacy, вышедшая зимой прошлого года, сыскала впечатляющий успех. По данным Warner. Bros., проект продался тиражом в 30 миллионов копий. Сиквел игры уже находится в разработке, а его приоритет помечен студией как один из главных.
Президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад рассказал, что сюжет Hogwarts Legacy 2 будет пересекаться с событями будущего сериала. Также президент добавил, что коммерческий успех игры дал компании сигнал, что франшизу нужно стремительно развивать.
Премьера сериала по Гарри Поттеру от HBO ожидается в 2026 году. Сейчас картина находится на стадии пре-продакшена: несколько недель назад Warner Bros. объявила о старте кастинга на главные роли.
Напомним, что известный инсайдер Том Хендерсон рассказывал, что сейчас Warner Bros. готовит дополнение для Hogwarts Legacy. Оно принесёт в игру от 10 до 15 часов нового контента.