Warner. Bros. поделилась амбициозными планами по созданию франшизы "Harry Potter 2.0"

HBO собирается снимать сериал по всемилюбимой франшизе Гарри Поттера. По заверениям представителя Warner. Bros., картина больше сконцентрируется на событиях книг. Многосерийность проекта позволит создателям не ограничивать себя в хронометраже и показать мир Волшебства и Магии более подробно, нежели это сделали полнометражные экранизации.

Но и это не все хорошие новости для фанатов Гарри Поттера. Игра Hogwarts Legacy, вышедшая зимой прошлого года, сыскала впечатляющий успех. По данным Warner. Bros., проект продался тиражом в 30 миллионов копий. Сиквел игры уже находится в разработке, а его приоритет помечен студией как один из главных.

Президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад рассказал, что сюжет Hogwarts Legacy 2 будет пересекаться с событями будущего сериала. Также президент добавил, что коммерческий успех игры дал компании сигнал, что франшизу нужно стремительно развивать.

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Премьера сериала по Гарри Поттеру от HBO ожидается в 2026 году. Сейчас картина находится на стадии пре-продакшена: несколько недель назад Warner Bros. объявила о старте кастинга на главные роли.

Напомним, что известный инсайдер Том Хендерсон рассказывал, что сейчас Warner Bros. готовит дополнение для Hogwarts Legacy. Оно принесёт в игру от 10 до 15 часов нового контента.

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