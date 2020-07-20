Фанаты игры Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза (видео)

Энтузиасты воспользовались нейросетью DeepFake.

Пользователи Ghost of Tsushima сделали трейлер игры, в котором заменили главного героя на актера Тома Круза.

Свой ролик фанаты выложили на YouTube.

Ghost of Tsushima с Томом Крузом в главной роли

Как отметили авторы ролика, при создании видео они воспользовались нейросетью DeepFake. Лицо Тома Круза взяли из фильма «Последний самурай», остальные же кадры записали из игры.

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Напомним, приключенческий экшн в открытом мире, Ghost of Tsushima, вышел 17 июля на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. На агрегаторе Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от критиков и 9,2 балла от игроков на основе более 5,5 тысячи пользовательских отзывов.

Также стало известно, что Ghost of Tsushima заняла первую строчку в свежем чарте розничных продаж в Британии. За первые два дня после релиза игру купили на физических носителях 75 тысяч человек.

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