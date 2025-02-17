Всего игроки провели в стенах Хогвартса 110 тысяч лет.

Hogwarts Legacy празднует вторую годовщину, и студия Avalanche Software решила отметить это событие, раскрыв игровые достижения сообщества. За два года пользователи провели в игре в общей сложности почти 110 тысяч лет.

Механика быстрого перемещения оказалась невероятно востребованной: 4.2 миллиарда раз игроки использовали фаст тревел, а на полёты на метле в общей сложности ушло 73 миллиона часов.

Что касается распределения по факультетам, Гриффиндор ожидаемо стал самым популярным, туда попали 30% игроков. Однако Слизерин буквально наступает ему на пятки с 29%, а вот Пуффендуй и Когтевран выбрали 24% и 17% игроков соответственно.

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Игроки активно занимались алхимией и травничеством: за два года они создали 1.2 миллиарда зелий и собрали 1.9 миллиарда магических растений. В магическом мире Hogwarts Legacy всегда есть чем заняться: игроки поймали 891 миллион магических зверей и разгадали 587 миллионов испытаний Мерлина.

Но мир волшебства не всегда дружелюбен. За это время игроки победили 7.3 миллиарда Тёмных волшебников, примерно столько же было уничтожено пауков. Маги, предпочитающие сражаться с крупными противниками, разгромили 525 миллионов троллей.

Ранее мы рассказывали, что Hogwarts Legacy стала одной из самых продаваемых игр в Великобритании в 2024 году.

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