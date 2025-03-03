Премьера назначена на 3 апреля.

Warner Bros. показала ещё один трейлера фильма по Minecraft, на этот раз финальный перед премьерой картины 3 апреля.

В этот раз Джек Блэк в роли Стива показал зрителям Незер, откуда приходят все монстры, которые мучают деревеньку шахтёра. Главное отличие Незера от мира Стива - отсутствие креатива и радости, что в итоге и уничтожит мир.

Помогают Стиву в нелёгком деле спасения мира герои-попаданцы в лице Джейсона Момоа ("Аквамен"), Эммы Майерс ("Уэнздей"), Себастьяна Юджина Хансена ("Просто помиловать") и Даниэль Брукс ("Миротворец").

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Также в самом трейлере насыпали фансервиса для поклонников игры: портал в Незер, пиглингов, гастов, элитры, мини-зомби на курице. При этом при каждом таком появлении Джек Блек обязательно громко и выразительно даст всему название, о чём уже шутят в социальных сетях.

Стоит отметить, что на этот раз фанаты приняли фильм теплее. Напомним, что первый тизер "Майнкрафт" стал одним из самых задизлайканых роликов на ютубе, собрав 1.8 миллионов пальцев вниз.

Однако в комментариях всё ещё шутят, что это будет либо лучший фильм года, либо же худший, а кто-то придерживается мнения, что это будет "так плохо, что аж хорошо".

Как уже было сказано, фильм "Майнкрафт" выйдет в кино 3 апреля.

Ранее мы рассказывали, что Sony показала второй трейлер экранизации Until Dawn. В фильме сильно изменили сюжет, и от оригинального сценария игры не осталось практически ничего.

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