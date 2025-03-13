Собеседники Bloomberg делают ставку на то, что в продажу Switch 2 поступит в июне по цене 400+ долларов.

Запуск Nintendo Switch 2 не за горами, поэтому издание Bloomberg опросило индустриальных аналитиков насчет их ожиданий от новой консоли. Эксперты сходятся во мнение, что преемница Switch имеет все шансы показать самый успешный старт в истории консольного рынка.

По словам собеседников Bloomberg, Nintendo готовит к старту продаж 6–8 млн единиц Switch 2. В свое время тираж Switch превысил 2.7 миллиона устройств за первый месяц. Очевидно, Nintendo рассчитывает на более высокий уровень продаж.

Ожидается, что старт продаж консоли намечен на июнь, а цена будет в районе 400 долларов. Несмотря на то, что это на 100 долларов дороже, чем Switch первого поколения, аналитики уверены, что новую консоль раскупят независимо от цены благодаря сильной линейке игр и тому факту, что Switch вышла восемь лет назад. Геймеры уже давно жаждут пересесть на более мощное железо.

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Линейка первого года Switch 2 обещает будет богатой. В нее войдут не только тайтлы от самой Nintendo, но и игры от других студий. Эксперты делают ставку, что в списке может быть даже какой-то блокбастер как Call of Duty или Elden Ring.

Напомним, полноценная презентация Switch 2 состоится 2 апреля. Пока Nintendo раскрыла только дизайн Switch 2 с магнитными Joy-Con, а из игр показали новую часть Mario Kart.