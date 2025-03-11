В ближайшие пару лет издатель должен выпустить несколько консолей. Вероятно, все они выйдут до PS6.

Известный журналист и инсайдер Джез Корден каким-то образом раздобыл информацию о планах Microsoft касательно бренда Xbox. В ближайшие пару лет компания должна выпустить несколько консолей.

Первая выйдет уже до конца 2025 года. Это будет портативная консоль под брендом Xbox от стороннего производителя. Среди возможных партнеров – ASUS, Lenovo, MSI, Razer и другие. Вероятно, это будет партнерство вроде того, что есть у Valve и Lenovo, говорится в отчете.

Кодовое название проекта – "Keenan". Известно, что устройство получит дизайн в стиле Xbox, а игры будут доступны в Microsoft Store, в том числе через PC Game Pass с возможностью установки Steam.

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В 2027 году компания должна выпустить полностью свою портативную консоль, а также преемника стационарных консолей Xbox Series X и S. Приставка уже одобрена CEO Microsoft Сатьей Наделлой и другими топ-менеджерами.

Ранее в сети появилась информация, что вместо традиционной консоли Xbox нас может ждать что-то вроде мини-ПК под Windows, но с "оболочкой, которая позволит с комфортом пользоваться девайсом в паре с телевизором".

Напомним, актуальные Xbox Series X/S вышли осенью 2020 году. Цифры говорят, что продажи консолей уже более чем вдвое отстают от PlayStation 5. СМИ публиковали материал, в котором говорится, что у Microsoft все плохо с Xbox, продажи падают, а перспективы Game Pass туманны.

В связи с этим Xbox навсегда отказывается привычных эксклюзивов. Максимум, на что могут рассчитывать фанаты Xbox, это временная эксклюзивность, пишут СМИ. The Outer Worlds 2 и новый DOOM уже подтверждены для запуска на PlayStation 5.

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