Файтинг Street Fighter V станет временно бесплатным

На протяжении двух недель полная версия игры будет доступна бесплатно на ПК и PlayStation 4.

В ближайшие две недели в файтинг Street Fighter V можно будет играть бесплатно на ПК и PlayStation 4. Акция стартует 5 августа.

Об этом сообщили разработчики из студии Capcom во время трансляции Japanese Fighting Game Publishers Roundtable.

Как отметили разработчики, в бесплатной версии игрокам будут доступны все 40 персонажей Street Figfter V, а также ранговый режим, 34 арены и свыше 200 костюмов.

Кроме того, 5 августа студия проведет трансляцию, в рамках которой поделится подробностями о пятом сезоне игры – Season Pass V. Ожидается, что в него добавят новых персонажей, локации и костюмы.

Трейлер Street Fighter V

Напомним, пятая часть культового файтинга Street Fighter вышла в 2016 году на PlayStation 4 и ПК. На агрегаторе Metacritic версия игры для PS4 получила 77 баллов от критиков и 3,6 балла от пользователей. В феврале 2020 года для Street Fighter V вышло расширенное издание под названием Champion Edition. В него вошли все бойцы, арены и костюмы оригинальной игры, а также новый персонаж – Сет.

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