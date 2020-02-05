Разработчики показали геймплей нового бойца в Street Fighter V (видео)

Персонаж Сет пополнит список бойцов игры 14 февраля.

Компания Capcom представила геймплейный трейлер расширенного издания файтинга Street Fighter V с подзаголовком Champion Edition.

Трейлер Street Fighter V: Champion Edition

В 15-минутном ролике разработчики продемонстрировали боевые комбинации и приемы персонажа Сета. В трейлере Сет показан в двух костюмах – в обновленном женском варианте, а также в классическом, мужском, в котором он запомнился фанатам серии по Street Fighter IV.

Сет пополнит ростер бойцов Street Fighter V уже на следующей неделе, 14 февраля, когда выйдет расширенное издание Champion Edition. Помимо нового персонажа, в издание войдут все бойцы оригинальной игры, а также арены и костюмы.