Более 50% пользователей Steam используют китайский язык / Фото - Valve

Valve недавно опубликовала данные очередного опроса по аппаратному и программному обеспечению Steam. Согласно отчету, в феврале 2025 года доля пользователей, говорящих на китайском языке, значительно возросла, составив 50,06%, это рекордный рост на 20,88% по сравнению с январем.

Рост китайской аудитории хоть и был ожидаемым из-за Китайского нового года, но такого стремительного роста не прогнозировалось. Причиной повышенной активности могла стать популярность Black Myth: Wukong, которая за два месяца продала 20 миллионов копий, а также другие успешные китайские игры на платформе.

Для сравнения, доля англоговорящих пользователей в феврале составила 23,79%.

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Более 50% пользователей Steam - китайцы, их часть возросла на 20% всего за месяц

Ранее мы рассказывали, что Steam обновил рекорд по количеству одновременных игроков. После релиза Monster Hunter Wilds на платформе находились 40 миллионов пользователей.

Кроме того, недавно улучшенная версия GTA 5 стала самой низко оценённой игрой Rockstar в Steam. Проект получил всего 52% положительных отзывов, что для тайтла Rockstar, а уж тем более серии GTA, - просто катастрофа.

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