Более 50% пользователей Steam - китайцы, их часть возросла на 20% всего за месяц

Такой увеличенный интерес со стороны китайской аудитории связан с Китайским новым годом, который проходит в февраль, но и не только.

Valve недавно опубликовала данные очередного опроса по аппаратному и программному обеспечению Steam. Согласно отчету, в феврале 2025 года доля пользователей, говорящих на китайском языке, значительно возросла, составив 50,06%, это рекордный рост на 20,88% по сравнению с январем.

Рост китайской аудитории хоть и был ожидаемым из-за Китайского нового года, но такого стремительного роста не прогнозировалось. Причиной повышенной активности могла стать популярность Black Myth: Wukong, которая за два месяца продала 20 миллионов копий, а также другие успешные китайские игры на платформе.

Для сравнения, доля англоговорящих пользователей в феврале составила 23,79%.

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Ранее мы рассказывали, что Steam обновил рекорд по количеству одновременных игроков. После релиза Monster Hunter Wilds на платформе находились 40 миллионов пользователей.

Кроме того, недавно улучшенная версия GTA 5 стала самой низко оценённой игрой Rockstar в Steam. Проект получил всего 52% положительных отзывов, что для тайтла Rockstar, а уж тем более серии GTA, - просто катастрофа.

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