По задумке Тима Кейна, первый Fallout должен был закончиться вечеринкой с тортом и шариками.

Оригинальный Fallout запомнился своим мрачным тоном и циничным юмором, но изначально его создатель Тим Кейн представлял совсем другую концовку.

В новом влоге на YouTube он рассказал, что хотел завершить игру праздничной сценой, где главный герой возвращается в Убежище 13, получает поздравления, а вокруг - торт и воздушные шарики:

"Я предлагал, чтобы в финале Fallout была вечеринка. Ты возвращаешься в Убежище 13, приносишь им водяной чип, уничтожаешь армию мутантов и Создателя, и все устраивают тебе праздник с тортом и воздушными шариками".

Однако эта идея была отклонена в пользу варианта, предложенного Леонардом Боярским: вместо праздника игрока ждал холодный приём и изгнание, поскольку Смотритель боялся, что рассказы о пустоши подорвут порядок в Убежище. В ретроспективе Кейн признаёт, что этот вариант оказался более удачным, хотя тогда он сомневался, как его воспримут игроки.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что фанат создаёт ремейк Fallout: New Vegas в... The Sims 2. Разработчик уже добавил гулей, Легион Цезаря и некоторые здания из игры в Гудспрингс и на Стрипе.

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