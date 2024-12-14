В игру добавили полно нового контента.

Helldivers 2 побил собственный рекорд единовременного онлайна в Steam. В ночь на 14 декабря в шутере одновременно находились 150 тысяч человек, это лучший результат за последние восемь месяцев.

По данным SteamDB, предыдущий пик был зафиксирован ещё в апреле, и тогда онлайн составлял около 120 тысяч игроков. Однако анонс третьей фракции врагов Просветлённых на The Game Awards 2024 и последующее крупное обновление c добавлением транспорта подтолкнули множество пользователей вернуться в игру.

Ранее мы рассказывали про другие онлайн-рекорды игр: недавно Fortnite обновил мировой рекорд по одновременному количеству игроков, в игре одновременно находились 14 миллионов человек. Также главный "убийца Diablo" Path of Exile получил сиквел, вышедшее в ранний доступ продолжение в первые сутки достигло онлайна в более чем 400 тысяч игроков.

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Напомним, что композитор Helldivers 2 признался, что он не бросил писать музыку для игр только благодаря фанатам игры Arrowhead. Музыкант думал, что оркестровая музыка больше никому не интересна.

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