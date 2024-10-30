Sony закрыла один из самых дорогостоящих проектов в своей истории.

Сегодня Sony закрыла Firewalk Studios, разработчиков, пожалуй, самой провальной игры года Concord. Ещё во время релиза ходили слухи о невероятных бюджетах игры, но сегодня появилась более конкретная информация.

Kotaku сообщила, что первоначально заложенная стоимость разработки Concord составила 200 миллионов долларов. Нужно заметить, что это бюджет ещё без учёта затрат на покупку Firewalk Studios, которая на момент заложения суммы ещё не принадлежала Sony, оформление прав на вселенную и прочие сопутствующие расходы.

По данным тех же Kotaku, Sony не хватило этих денег на полный цикл разработки, и компании пришлось вливать дополнительные инвестиции. Ранее в сети мелькала цифра 400 миллионов долларов, именно такой бюджет могла использовать Concord к моменту релиза в августе этого года.

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Для сравнения, стоимость разработки Red Dead Redemption 2 составила 170 миллионов долларов, а Cyberpunk 2077 - 174 миллиона.

Напомним, что хоть Sony закрыла Firewalk Studios только сегодня, в Concord нельзя поиграть уже почти три месяца. В начале сентября, через две недели после релиза, Sony закрыла сервера игры после провального старта.

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