Компания ищет разработчика платформы.

Новая многопользовательская игра во вселенной Horizon, судя по последним находкам в вакансиях от Guerrilla Games, может быть готова к приёму огромного числа игроков, вплоть до нескольких миллионов по всему миру.

На это указывает опубликованная студией позиция, где ключевым требованием значится умение работать с глобально распределёнными сервисами, рассчитанными на колоссальную нагрузку. Потенциальному сотруднику предстоит развивать и совершенствовать онлайн-инфраструктуру проекта, обеспечивая бесперебойную работу серверов при пиковых скачках активности. При этом ставка делается не только на устойчивость, но и на оперативное реагирование в случае неполадок.

Работа ведётся на движке Decima, а кандидату придётся тесно взаимодействовать с разработчиками, создающими сетевые элементы игры. Подобный подход косвенно намекает на то, что Guerrilla планирует поддерживать многопользовательскую составляющую на протяжении длительного времени, возможно, в формате игры-сервиса. Ведь для подобных проектов крайне важно предсказывать рост аудитории и своевременно масштабировать серверные мощности.

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Ещё в 2022 году студия открыто говорила о наборе команды под онлайновый проект в рамках вселенной Horizon. Недавние инсайды добавили масла в огонь слухов, что релиз может состояться в относительно сжатые сроки.

Ранее мы рассказывали, что, возможно, в онлайновом "Ведьмаке" можно будет создать своего героя. К таким выводам пользователи пришли тоже через опубликованную вакансию.

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