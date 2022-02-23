Похоже, самый известный конвейер в индустрии готовится остановиться.

Новые части Call of Duty выходят ежегодно на протяжении 19 лет. Однако в будущем произойдет знаковое событие — череда регулярных продолжений франшизы прервется. По данным Bloomberg, в 2023-м пользователи не увидят традиционную CoD. Ее заменит другая игра во франшизе.

Соответствующую информацию получил надежный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер. В его материале сказано, что в 2023 году новую часть Call of Duty должна была выпустить Treyarch. Но студия уже отстала от графика, а отправлять в печать сырую игру Activision Blizzard не хочет. Провал Vanguard показал издательству, что бренд CoD не спасает, если сам продукт сделан плохо.

Однако совсем без Call of Duty пользователи не останутся. В 2023 году выйдет условно-бесплатное ответвление в серии. А еще Modern Warfare 2, которая появится ближайшей осенью, получит два года поддержки. Вместе с MW2 студия Infinity Ward запустит Warzone 2 — новую версию популярной королевской битвы. Это отдельный проект, который не имеет ничего общего с условно-бесплатной Call of Duty, запланированной на 2023 год.

Коротко про Call of Duty: Vanguard

Сюжет игры рассказывает о специальном подразделении солдат из разных стран Антигитлеровской коалиции. Их задача — раздобыть информацию о секретном проекте нацистов под названием "Феникс".

Помимо кампании, в Call of Duty: Vanguard присутствует мультиплеер с двадцатью картами в антураже Второй мировой войны и зомби-режим.

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