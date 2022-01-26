А после этого франшиза может стать консольным эксклюзивом Xbox.

Когда Microsoft заявила о приобретении Activision Blizzard, у пользователей появился резонный вопрос: что будет с играми издательства? В частности, людей интересовала судьба Call of Duty, как самого знаменитого бренда компании. По словам директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, серию "сохранят" на PlayStation. Однако руководитель использовал весьма размытую формулировку без уточнения сроков и количества игр франшизы, которые появятся на платформах Sony. Зато недавно подробностями на этот счет поделился портал Bloomberg.

Читайте такжеФанаты могут выдохнуть: главная игровая серия Activision Blizzard останется на PlayStationЖурналист и проверенный инсайдер Джейсон Шрайер получил от своих источников данные о выходе трех следующих частей Call of Duty на PlayStation. Это касается игр, которые появятся в текущем и следующем году, а также Warzone 2. Если верить репортеру, продолжение популярной королевской битвы уже находится в разработке.

А вот что будет дальше с Call of Duty, пока точно неизвестно. Microsoft решит судьбу серии после закрытия сделки с Activision Blizzard. По словам Шрайера, корпорация может поступить так же, как и в случае с Bethesda и Obsidian. Она выполнит прежние договоренности Activision с Sony, а затем превратит Call of Duty в консольный эксклюзив Xbox. Хотя есть вероятность, что на этот раз Microsoft поступит иначе.

Приобретение Activision Blizzard — основные подробности

Сумма покупки составила $68,7 миллиарда. Поглощение должны одобрить регулирующие органы США. Если договор будет подписан, Microsoft получит во владение десятки франшиз, включая Call of Duty, Diablo, Warcraft и другие.

Все проекты Activision Blizzard, как существующие, так и будущие, войдут в Xbox Game Pass. Сервис уже достиг отметки в 25 миллионов подписчиков.

Согласно информации Wall Street Journal, Бобби Котик покинет место генерального директора Activision Blizzard сразу после поглощения. Но до тех пор он останется руководителем, что подтверждается в письме сотрудникам издательства. Глава может заработать на сделке с Microsoft более $350 миллионов. Такие расчеты провел портал Video Games Chronicle.

Управлять всем игровым бизнесом Xbox продолжит Фил Спенсер. После публичного заявления о приобретении Activision Blizzard он получил новую должность — генеральный директор Microsoft Gaming.

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