Для прохода дальше необходимо победить в 3 из 5 матчей.

Киберспортивный турнир BLAST.tv Paris Major 2023 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive продолжается. Сегодня, 15 мая, пройдет четвертый раунд в серии Legends. На нем выступит украинская команда Natus Vincere (NAVI) против Monte.

Матч начнется в 16:30 по киевскому времени, о чем сказано на официальном сайте коллектива. С четвертого раунда турнира начали действовать новые правила. Для победы необходимо выиграть в двух раундах из трех.

На текущий момент NAVI занимает 7 строчку в общей таблице. Соперник украинцев в лице Monte находится на одну позицию выше. У них одинаковые результаты: 2 победы, 1 поражение и 6 очков. Такое же количество баллов имеют еще три команды, которые расположились с 3 по 5 места. Это Apeks, ITB и Liquid соответственно.

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Турнир BLAST.tv Paris Major 2023: что известно

После стадии Legends начнется плей-офф. Для прохода дальше необходимо победить в 3 из 5 матчей. То есть у NAVI есть две попытки, чтобы попасть в плей-офф.

На основе результатов за 3 раунда лидирует команда Heroic с 3 победами и 9 очками.

На BLAST.tv Paris Major 2023 участники борются за призовой фонд $1,25 миллиона, а также слоты на IEM Cologne 2023 и BLAST Premier: World Final.

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