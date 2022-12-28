Машины предоставлены героям ДШВ и подразделения "Кракен" для успешного выполнения боевых задач.

Аккордбанк с первых дней войны помогает Вооруженным силам Украины в противостоянии российской агрессии. На прошлой неделе совместно с украинской мультигейминговой киберспортивной организацией Natus Vincere (NAVI) банк передал ВСУ 100 автомобилей. Машины предоставлены героям ДШВ и подразделения "Кракен" для успешного выполнения боевых задач. Всего же с начала военного вторжения вместе с NAVI украинские военные на передовой получили 200 автомобилей. Каждая машина предварительно прошла ТО и была окрашена в защитный цвет.

"Нам хватит сил и энергии поддерживать вооруженные силы вплоть до великой Победы, – отметил Алексей Руднев, – Председатель Правления ПуАО "КБ "АККОРДБАНК". – Мы рады, что нашли единомышленников – компанию NAVI – с которыми можем оказывать еще больше помощи нашим ребятам на передовой. Дальше – больше".

Напомним, ранее Аккордбанк перечислил 7-ми значную сумму благотворительной помощи на приобретение дронов-камикадзе RAM II UAV в Фонд Сергея Притулы. Аналогичная сумма была перечислена банком и на создание флота морских дронов Вооруженных сил Украины, инициатива стартовала на фандрейзинговой платформе UNITED24.

Аккордбанк также оснастил все свои 143 отделения альтернативными источниками питания, что позволяет продолжать работу даже во время отключений света и возможных блекаутов. Кроме того, бесперебойной подачей энергии также обеспечена собственная служба инкассации банка. Связь обеспечивают системы спутниковой связи Starlink.