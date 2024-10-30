Сэм Хаузер разозлился на Джейсона Шрайера.

Долгожданная Grand Theft Auto 6 продолжает вызывать нетерпение у фанатов серии. Разработчики из Rockstar Games долгое время молчали, оставляя поклонников в неведении и побуждая их искать любую доступную информацию самостоятельно.

Единственным официальным анонсом пока остается первый трейлер, который собрал колоссальные 200 миллионов просмотров на YouTube.

Однако трейлер слили за несколько часов до официальной премьеры. Ситуацию подогревает интересная деталь: по информации инсайдера TezFun, сооснователь Rockstar Сэм Хаузер всерьез раздумывал над тем, чтобы отложить анонс на неделю, чтобы "пошутить" над репортерами и инсайдерами. Однако его отговорили, слишком уж долго поклонники ждали хоть каких-то новостей. Также инсайдер поделился, что Хаузер лично следит за ходом разработки GTA 6.

Видео дня

За последние несколько лет в сети уже успело появиться множество утечек, включая тестовые версии игры и даже резюме актеров, принимавших участие в записи роликов.

На днях GTA: San Andreas исполнилось 20 лет. В честь этого известный в коммьюнити моддер Silent выпустил крупное обновление своего масштабоного мода SilentPatch, который исправляет огромное количество технических ошибок игры.

Немного о GTA 6

Grand Theft Auto 6 - долгожданная игра от Rockstar Games, являющаяся продолжением популярной серии экшен-игр. Разработка GTA 6 началась несколько лет назад, и ожидается, что игра выйдет в 2025 году. Несмотря на долгий период молчания, фанаты надеются на масштабный релиз с множеством новых функций и улучшенной графикой.

Rockstar Games известна своим вниманием к деталям и качеству, что вызывает высокие ожидания у игроков по всему миру.

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