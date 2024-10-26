Кроме того, технический директор игры вспомнил, что в San Andreas планировалось несколько отдельных регионов.

Grand Theft Auto: San Andreas отметила свой 20-летний юбилей, и один активный фанат решил подчеркнуть этим событием выпуск крупного обновления для популярного фанатского мода SilentPatch.

Эта модификация, созданная энтузиастом под псевдонимом Silent, давно считается одной из лучших для оригинальных игр Rockstar Games, поскольку устраняет множество багов и улучшает производительность без изменения изначальной концепции игр.

В честь юбилея разработчик выпустил самое масштабное обновление SilentPatch, одновременно сделав исходный код модификации открытым и разместив его на GitHub. Это позволяет сообществу не только использовать мод, но и вносить свой вклад в его дальнейшее развитие.

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Обновление включает в себя множество исправлений и улучшений для GTA III, Vice City и San Andreas. Среди них - корректная работа фар у автомобилей, более реалистичные взрывы машин и улучшенное отображение отражений на металлизированных поверхностях и дополнительных деталях транспорта. Были исправлены проблемы с масштабированием титров и элементов интерфейса, что устраняет трудности с их чтением на современных мониторах. Кроме того, мод восстанавливает некоторые скрытые функции игр, такие как минималистичный HUD в Vice City и San Andreas, позволяющий отображать на экране только самые необходимые элементы интерфейса. Были скорректированы анимации персонажей: в GTA III улучшены движения при управлении лодками, а в San Andreas - при езде на квадроцикле.

Интересно отметить, что обновление также устраняет ряд проблем с внутриигровой физикой и поведением NPC. В GTA III пешеходы теперь правильно реагируют на приближающиеся автомобили, а в San Andreas исправлена ошибка, из-за которой члены банды могли неожиданно покидать игрока во время миссий. Также были внесены улучшения в поддержку многомониторных систем и устранены различные визуальные баги, связанные с эффектами постобработки и подводным отображением.

Технический директор оригинальной GTA: San Andreas Оббе Вермей поделился воспоминаниями о создании игры. По его словам, изначально планировалось, что три города будут располагаться на отдельных картах, и игрок перемещался бы между ними на поездах и самолётах, как это было в первых двух частях серии. Однако команда решила объединить все города в один большой открытый мир, несмотря на ограничения по памяти на PlayStation 2, что позволило создать более цельный и насыщенный игровой опыт.

20 лет назад мы выпустили Grand Theft Auto: San Andreas. Изначально планировалось, что три города будут на отдельных картах, а игрок путешествовал бы между ними. Но в итоге мы решили сделать один большой мир, и игра от этого только выиграла. С днём рождения, San Andreas. Ты получилась отличной.

Напомним, что ранее Оббе Вермей рассказывал, что над GTA 6 трудятся ветераны студии. Среди них Сэм Хаузер, один из основателей Rockstar, Аарон Гарбат, бессменный арт-директор серии и Роб Нельсон, который управлял разработкой Red Dead Redemption 2.

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