За новую часть Автоугонщика отвечают люди, работающие с серией со времён GTA 3.

Бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермея, который работал над серией Grand Theft Auto ещё с третьей части, сообщил, что примерно 80% команды, работавшей над Grand Theft Auto 4, всё ещё трудится в Rockstar North над созданием GTA 6.

В игровой индустрии часто возникает проблема утечки талантливых специалистов, что может негативно сказываться на качестве проектов. После выпуска последней части серии Rockstar претерпела ряд изменений и потеряла несколько значимых сотрудников. Однако, по словам Вермеия, основная часть опытной команды остаётся на своих местах.

Среди ветеранов, продолжающих работу над GTA 6, Аарон Гарбат, арт-директор серии с времён GTA 3, и Сэм Хаузер, один из основателей студии. Режиссёром проекта выступает Роб Нельсон, ранее руководивший разработкой Red Dead Redemption 2. Эти специалисты внесли значительный вклад в создание таких игр, как Max Payne 3, Red Dead Redemption и других.

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Несмотря на уход таких ключевых персон, как Лесли Бензис, Дэн Хаузер и Майкл Ансворт, значительная часть команды с богатым опытом продолжает работу над франшизой. Учитывая состав разработчиков и впечатляющий первый трейлер, представленный в прошлом году, у поклонников есть все основания ожидать высокое качество новой игры.

Также Take-Two решительно настроена выпустить GTA 6 осенью 2025 года. На это указывает недавний годовой отчёт компании, в котором сказано, что Rockstar Games продолжает работать над Grand Theft Auto 6 и выпустит её в следующем году.

Немного о GTA 6

Grand Theft Auto 6 - предстоящая часть культовой серии игр с открытым миром от студии Rockstar Games. Новостей о шестой части не было с момента релиза анонсирующего трейлера. Из него стало известно, что действие игры развернётся в современном Вайс-Сити, вымышленном городе, основанном на Майами. В игре будет два главных героя: женщина по имени Люсия и мужчина, имя которого пока неизвестно. В инсайдерских утечках они описывались как современные Бонни и Клайд.

В дебютном трейлере не был показан реальный геймплей; вместо этого Rockstar продемонстрировала нарезки кат-сцен и кадры с видами Вайс-Сити. Это позволило оценить качество графики, проработку неигровых персонажей, поездки на различных транспортных средствах и игровые активности. Также можно предположить, что карта будет значительно больше Лос-Сантоса из GTA 5. По слухам, игроки смогут заходить в 70% зданий, что обещает беспрецедентный уровень взаимодействия с окружающим миром.

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