В ролике показана крысиная антиутопия

Xbox опубликовала новый брендовый ролик, срежисированный Дэвидом Финчером, который известен по фильмам "Бойцовский клуб", "Семь" и "Социальная сеть".

Название ролика - Wake Up, а в центре сюжета мутировавшие крысо-люди, живущие в сером, перегруженном городе. Это не реклама какой-то конкретной игры, а брендовый трейлер, цель которого просто заставить вас думать об Xbox.

По сюжету ролика, главный герой Хорацио - крыса, застрявшая в бесконечной рутине: душное метро, скучный офис, обед за компьютером. Среди этой массы одинаковых существ он замечает нечто странное: отдельных людей, погружённых в игры. К финалу, включив Xbox дома, Хорацио тоже "пробуждается" и снова становится человеком.

Видео дня

Это видео сразу вызвало ассоциации с эпохой странных и атмосферных реклам от Sony времён PS2 и PS3. Вспоминаются и плачущий младенец, и инопланетные дети, и даже ролики от Дэвида Линча.

Ранее мы рассказывали, что Xbox анонсировала большую летнюю презентацию, где покажет все свои игры. Сразу после основного шоу стартует отдельная трансляция, посвящённая The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment.

Вас также могут заинтересовать новости: