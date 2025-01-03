Он объяснил, почему не сложилось сотрудничество с Warner Brothers.

Известный американский режиссер Дэвид Финчер признался, что мог стать одним из создателей фильмов о колдуне Гарри Поттере. Об этом сообщает издание Independent.

62-летний мужчина, получивший признание после культового фильма "Бойцовский клуб", вспомнил свою встречу с компанией Warner Brothers. Тогда, по словам Дэвида, его видение не совпало с позицией продюсерской компании.

"Помню, я сказал: "Я не хочу делать чистую голливудскую версию. Я хочу сделать так, чтобы это было немного жутковато", - сказал Финчер.

Видео дня

Но продюсеры настаивали на своем и не смогли договориться с Дэвидом. Поэтому, позже первые части "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и Тайная комната" снял режиссер Крис Коламбус, который известен по легендарной киноработе "Один дома".

Третью часть "Гарри Поттер и узник Азкабана" снял режиссер Альфонсо Куарон в 2004 году. Над продолжением приключений о Гарри Поттере дальше работал Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс.

К слову, в прошлом году HBO Max официально анонсировал сериал о Гарри Поттере. Он должен стартовать в 2026 году. Интересно, что автор книг Джоан Роулинг приглашена на проект на роль исполнительного продюсера.

Напомним, ранее известный актер Джеймс Мак-Эвой признался, что мог сыграть темного волшебника в "Гарри Поттере".

Вас также могут заинтересовать новости: