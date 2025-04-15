Джефф Грабб получил информацию от ещё одного источника.

Инсайдерские слухи о ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжают набирать обороты, и теперь у них появляется всё больше конкретики

Хотя Bethesda пока хранит молчание, журналист Джефф Грабб вновь дал понять, что релиз действительно не за горами, и случится он, по его словам, уже на следующей неделе, в промежутке с 21 по 27 апреля.

Ранее он уже утверждал, что игра появится сразу после анонса в апреле, но теперь говорит о дополнительном источнике, который подтвердил информацию.

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Сам Грабб явно заинтригован, но сомневается, что успеет погрузиться в ремейк до конца месяца, всему виной головоломка Blue Prince, с которой он сейчас возится.

Ранее стали известны первые подробности о ремейке TES IV: Oblivion. Боёвка в переиздании будет напоминать Dark Souls, а также переработают стелс и множество игровых систем.

Тем временем разработчики фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim показали геймплей. Переиздание должно выйти в этом году.

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