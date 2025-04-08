Это будет не анонс, а сразу релиз переиздания, заявляет Джефф Грабб.

Переиздание The Elder Scrolls IV: Oblivion всё ближе к реальности, причём настолько, что, по слухам, релиз может случиться буквально в любой момент.

Об этом заявил журналист Джефф Грабб на недавнем стриме, ссылаясь на собственные источники:

"Мне сказали, что он выйдет внезапно уже в этом месяце… скоро, очень скоро".

Причём это будет не анонс, а одномоментный релиз, так называемый "shadow drop", отмечает Грабб.

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Речь идёт о полноценном ремейке игры 2006 года, созданном студией Virtuos, которая сейчас работает над ремейком Metal Gear Solid 3, а ранее помогала разрабатывать Dark Souls, Tomb Raider, Uncharted и Horizon.

Игра полностью переделана на Unreal Engine 5, с заметно обновлённой боевой системой, улучшенной стрельбой из лука, переработанным стелсом и интерфейсом. Подробности об этих изменениях мы уже разбирали в одном из прошлых материалов.

Ранее мы рассказывали, что Bethesda удалила трейлеры Oblivion из Steam, оставив только скриншоты. Это обычная подготовка к анонсу ремейка или ремастера.

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