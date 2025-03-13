По словам инсайдеров, игру анонсируют уже "в ближайшие недели", а выйдет она до июня.

В сети появилась новая информация о ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion – сразу несколько источников сообщают, что игру анонсируют "в ближайшие недели", а релиз состоится "в ближайшие месяцы" – возможно, уже в апреле.

Первые слухи о ремейке Oblivion появились еще летом 2023 года. Известно, что игру делают на Unreal Engine 5, там будет обновленная графика, но те же самые квесты (и сюжет), что и в оригинале.

Среди систем игры, которые получат серьезные изменения, упоминаются стамина, скрытность, блокирование ударов, стрельба из лука, реакция на попадания и интерфейс. Так, новая система блока будет вдохновлена Souls-like играми, а механика скрытности была переработана под более удобные для игрока условия.

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Утверждается также, что римейк Oblivion делает студия Virtuous, которая также помогает Konami в разработке ремейка Metal Gear Solid 3.

Оригинальный Oblivion вышел 20 марта 2006 года. Инсайдеры говорят, что анонс могут приурочить к 19-летней годовщине с релиза оригинала.

Добавим, что параллельно с официальным ремейком TES IV: Oblivion много лет создается проект Skyblivion, ремейк Обливиона на движке TES V Skyrim. Релиз неофициального ремейка запланирован на 2025 год.

Skyblivion – не единственная амбициозная модификация, оживляющая классику The Elder Scrolls. Параллельно ведется разработка Project Tamriel, который воссоздает знаковые локации Тамриэля на движке Morrowind.

Что касается новой полноценной The Elder Scrolls, то первые кадры долгожданной RPG могут показать на одной из летних конференций. Bethesda анонсировала шестые "Свитки" еще в 2018 году. С тех пор, кроме единственного 30-секундного тизера, геймеры больше ничего не видели.

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