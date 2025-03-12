Разработчики inZOI раскрыли детальные системные требования симулятора жизни, однако не уточнили, на какие настройки, частоту кадров или разрешение они рассчитаны.
Для максимальных настроек потребуется Intel Core i7-14700K, RTX 4080, 32 ГБ оперативной памяти и 75 ГБ свободного места на диске. Интересно, что объем хранилища варьируется в зависимости от выбранных графических пресетов.
Минимальные требования
- OC: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600
- ОЗУ: 12 GB RAM
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) или AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)
- DirectX: Версия 12
- Хранилище: 40 GB
- Сеть: Интернет-соединение
Средние требования
- OC: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel i7 11700 или AMD Ryzen 7 5800X3D
- ОЗУ: 16 GB RAM
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) или AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)
- DirectX: Версия 12
- Хранилище: 50 GB
- Сеть: Интернет-соединение
Рекомендуемые требования
- OC: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel i7 12700K или AMD Ryzen 7 7800X3D
- ОЗУ: 16 GB RAM
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) или AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM)
- DirectX: Версия 12
- Хранилище: 60 GB
- Сеть: Интернет-соединение
Высокие требования
- OC: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel i7 14700K или AMD Ryzen 9 7980X3D
- ОЗУ: 32 GB RAM
- Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)
- DirectX: Версия 12
- Хранилище: 75 GB
- Сеть: Интернет-соединение
Также Krafton представила пятиминутное видео с сравнением всех графических настроек в различных сценах. Судя по ролику, разница между рекомендованными и максимальными пресетами не слишком велика, несмотря на довольно серьезные требования.
inZOI выйдет в раннем доступе на 28 марта. Разработчики планируют долгосрочную поддержку проекта.
Ранее геймдиректор проекта Хёнчжун Ким уточнял, что inZOI - не конкурент The Sims, а разработчики просто хотят дать игрокам уникальный опыт.