"Убийца The Sims" оказался намного требовательной тех же "Симсов".

Разработчики inZOI раскрыли детальные системные требования симулятора жизни, однако не уточнили, на какие настройки, частоту кадров или разрешение они рассчитаны.

Для максимальных настроек потребуется Intel Core i7-14700K, RTX 4080, 32 ГБ оперативной памяти и 75 ГБ свободного места на диске. Интересно, что объем хранилища варьируется в зависимости от выбранных графических пресетов.

Минимальные требования

OC: Windows 10/11 64-bit

Процессор: Intel i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 12 GB RAM

Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) или AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)

DirectX: Версия 12

Хранилище: 40 GB

Сеть: Интернет-соединение

Средние требования

OC: Windows 10/11 64-bit

Процессор: Intel i7 11700 или AMD Ryzen 7 5800X3D

ОЗУ: 16 GB RAM

Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) или AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)

DirectX: Версия 12

Хранилище: 50 GB

Сеть: Интернет-соединение

Рекомендуемые требования

OC: Windows 10/11 64-bit

Процессор: Intel i7 12700K или AMD Ryzen 7 7800X3D

ОЗУ: 16 GB RAM

Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) или AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM)

DirectX: Версия 12

Хранилище: 60 GB

Сеть: Интернет-соединение

Высокие требования

OC: Windows 10/11 64-bit

Процессор: Intel i7 14700K или AMD Ryzen 9 7980X3D

ОЗУ: 32 GB RAM

Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)

DirectX: Версия 12

Хранилище: 75 GB

Сеть: Интернет-соединение

Видео дня

Также Krafton представила пятиминутное видео с сравнением всех графических настроек в различных сценах. Судя по ролику, разница между рекомендованными и максимальными пресетами не слишком велика, несмотря на довольно серьезные требования.

inZOI выйдет в раннем доступе на 28 марта. Разработчики планируют долгосрочную поддержку проекта.

Ранее геймдиректор проекта Хёнчжун Ким уточнял, что inZOI - не конкурент The Sims, а разработчики просто хотят дать игрокам уникальный опыт.

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