Стали известны системные требования inZOI / Фото - inZOI Studio

Разработчики inZOI раскрыли детальные системные требования симулятора жизни, однако не уточнили, на какие настройки, частоту кадров или разрешение они рассчитаны.

Для максимальных настроек потребуется Intel Core i7-14700K, RTX 4080, 32 ГБ оперативной памяти и 75 ГБ свободного места на диске. Интересно, что объем хранилища варьируется в зависимости от выбранных графических пресетов.

Минимальные требования

  • OC: Windows 10/11 64-bit
  • Процессор: Intel i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600
  • ОЗУ: 12 GB RAM
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) или AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)
  • DirectX: Версия 12
  • Хранилище: 40 GB
  • Сеть: Интернет-соединение

Средние требования

  • OC: Windows 10/11 64-bit
  • Процессор: Intel i7 11700 или AMD Ryzen 7 5800X3D
  • ОЗУ: 16 GB RAM
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) или AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)
  • DirectX: Версия 12
  • Хранилище: 50 GB
  • Сеть: Интернет-соединение

Рекомендуемые требования

  • OC: Windows 10/11 64-bit
  • Процессор: Intel i7 12700K или AMD Ryzen 7 7800X3D
  • ОЗУ: 16 GB RAM
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) или AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM)
  • DirectX: Версия 12
  • Хранилище: 60 GB
  • Сеть: Интернет-соединение

Высокие требования

  • OC: Windows 10/11 64-bit
  • Процессор: Intel i7 14700K или AMD Ryzen 9 7980X3D
  • ОЗУ: 32 GB RAM
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)
  • DirectX: Версия 12
  • Хранилище: 75 GB
  • Сеть: Интернет-соединение

Видео дня

Также Krafton представила пятиминутное видео с сравнением всех графических настроек в различных сценах. Судя по ролику, разница между рекомендованными и максимальными пресетами не слишком велика, несмотря на довольно серьезные требования.

inZOI выйдет в раннем доступе на 28 марта. Разработчики планируют долгосрочную поддержку проекта.

Ранее геймдиректор проекта Хёнчжун Ким уточнял, что inZOI - не конкурент The Sims, а разработчики просто хотят дать игрокам уникальный опыт.

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