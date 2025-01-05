Ещё одним источником вдохновения был Resident Evil 2 Remake. Создатели взяли геймплей ремейка за основу своей игры.

Геймдиректор Alan Wake 2 и ведущий геймдизайнер Quantum Break, Кайл Роули, раскрыл малоизвестные подробности о том, как в Remedy выстраивали подход к созданию своих игр и где черпали вдохновение.

Об этом он рассказал на подкасте Behind the Voice. С его слов, в период работы над Quantum Break команда стремилась стать европейской версией Naughty Dog. Иными словами, делать столь же кинематографичные и качественные проекты. Позднее Роули перешёл в CD Projekt RED, несколько лет посвятив разработке Cyberpunk 2077, а вернувшись обратно в Remedy, привнёс часть своих наработок в Alan Wake 2, над которой он работал совместно с Сэмом Лэйком.

Одной из ключевых идей для новой игры была возможность нелинейного прохождения: герои ведут несколько расследований, и Роули хотел, чтобы игрок сам выбирал порядок изучения сюжета. Он сравнил эту концепцию с ролевыми системами Cyberpunk 2077, где существует значительная свобода в выборе направления и последовательности заданий.

Видео дня

Разработчики также вдохновлялись ремейком Resident Evil 2, сочтя, что мрачная атмосфера и механики выживания идеально впишутся в хоррор-стилистику Alan Wake 2. Однако в процессе создания проекта команда отказалась от ряда врагов и механик, например, от монстров, способных парить над персонажем, а также от особого будильника-приманки, который должен был отвлекать противников.

По словам Роули, финальный вариант игры оказался далеко не таким, каким задумывался изначально, но студия сфокусировалась на ключевых элементах, которые лучше всего усиливают напряжение и раскрывают хоррор-составляющую.

Ранее Сэм Лейк рассказывал, что вселенная Remedy только набирает обороты и очень далека до своего завершения.

Вас также могут заинтересовать новости: