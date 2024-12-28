Каждая игра Remedy - независима, но игроки смогут склеить из них цельную вселенную.

Автор серий Max Payne и Alan Wake Сэм Лейк дал небольшое интервью, в котором рассказал о перспективах вселенной Remedy, в которую входят последние игры студии: Alan Wake и Control.

В беседе с IGN сценарист рассказал, что лор вселенной Remedy только набирает и до какой-то общей концовки для всех игр ещё очень далеко. Лейку нравится писать общую вселенную и он планирует продолжить этим заниматься:

"Сейчас всё только начинается, поэтому ещё рано говорить о финальном этапе. Мне нравится связывать все мелочи и расширять лор. Нас воодушевляет возможность исследовать разные идеи и развивать намёки из одной игры в другой."

Кроме того, Сэм Лейк подчеркнул, что все их игры можно оценивать как независимые произведения, но любопытные игроки смогут объединить их в одну картину.

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Сейчас Remedy работает сразу над четырьмя анонсированными проектами: мультиплеерная FBC: Firebreak, Control 2 и ремейки двух частей Max Payne

Ранее генеральный директор Playstation рассказывал, что Uncharted полностью изменила игровую индустрию. После этого все ААА-проекты пытались достичь планки качества серии от Naughty Dog.

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