В Steam со скидками отдают игры от Warner Bros Games
14:31, 05 августа 2020Игры
183 0
Скидки получили игры из серии Middle-earth, а также Mad Max.
В Steam со скидками отдают игры от WB Games / store.steampowered.com
В магазине цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр издательства Warner Bros. Interactive Entertainment.
Читайте такжеКомпания Bethesda подарит игрокам классический шутер Quake
Акция со скидками до 80% будет действовать до 7 августа.
По сниженной цене пользователи могут приобрести следующие игры:
- Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition - 125 грн вместо 629 грн (скидка 80%);
- Middle-earth: Shadow of Mordor - 139 грн вместо 279 грн (скидка 50%);
- Mad Max - 69 грн вместо 279 грн (скидка 75%);
- Gauntlet Slayer Edition - 69 грн вместо 279 грн (скидка 75%).
Напомним, cимулятор выживания Grounded спустя неделю после выхода в ранний доступ продолжает удерживать лидерство по продажам в магазине цифровой дистрибуции Steam. Как сообщили разработчики из студии Obsidian в официальном блоге Xbox, в первые два дня после выхода в Grounded сыграло более миллиона человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter