В Steam со скидками отдают игры от Warner Bros Games

Скидки получили игры из серии Middle-earth, а также Mad Max.

В магазине цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр издательства Warner Bros. Interactive Entertainment.

Читайте такжеКомпания Bethesda подарит игрокам классический шутер Quake

Акция со скидками до 80% будет действовать до 7 августа.

По сниженной цене пользователи могут приобрести следующие игры:

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition - 125 грн вместо 629 грн (скидка 80%);

Middle-earth: Shadow of Mordor - 139 грн вместо 279 грн (скидка 50%);

Mad Max - 69 грн вместо 279 грн (скидка 75%);

Gauntlet Slayer Edition - 69 грн вместо 279 грн (скидка 75%).

Напомним, cимулятор выживания Grounded спустя неделю после выхода в ранний доступ продолжает удерживать лидерство по продажам в магазине цифровой дистрибуции Steam. Как сообщили разработчики из студии Obsidian в официальном блоге Xbox, в первые два дня после выхода в Grounded сыграло более миллиона человек.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram