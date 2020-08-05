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В Steam со скидками отдают игры от Warner Bros Games

14:31, 05 августа 2020
Игры
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В Steam со скидками отдают игры от WB Games / store.steampowered.com

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Акция со скидками до 80% будет действовать до 7 августа. 

По сниженной цене пользователи могут приобрести следующие игры: 

  • Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition - 125 грн вместо 629 грн (скидка 80%);
  • Middle-earth: Shadow of Mordor - 139 грн вместо 279 грн (скидка 50%);
  • Mad Max - 69 грн вместо 279 грн (скидка 75%);
  • Gauntlet Slayer Edition - 69 грн вместо 279 грн (скидка 75%).

Напомним, cимулятор выживания Grounded спустя неделю после выхода в ранний доступ продолжает удерживать лидерство по продажам в магазине цифровой дистрибуции Steam. Как сообщили разработчики из студии Obsidian в официальном блоге Xbox, в первые два дня после выхода в Grounded сыграло более миллиона человек.

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