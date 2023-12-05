Сперва блокировка затронула лишь небольшую часть игроков, но теперь о проблеме стали сообщать пользователи разных регионов.

За последние пару суток многие пользователи PlayStation столкнулись с массовыми блокировками своих аккаунтов без объяснений и предупреждений от Sony, хотя они не нарушали никаких правил. Подать апелляцию или вывести деньги с баланса нельзя.

Об этом пишет портал The Verge. Если сперва блокировка аккаунтов затронула лишь небольшую часть игроков PlayStation, то со временем о проблеме стали сообщать многие пользователи разных регионов: так, есть сообщения из США, Европы и Австралии.

Многие пользователи в шоке, так как потратили немало денег на цифровые игры для PlayStation и теперь, возможно, навсегда потеряли к ним доступ – в оповещении от Sony прямо говорится, что "эта учетная запись навсегда заблокирована в PlayStation Network".

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В Sony пока не комментировали проблему. Обращение в службу поддержки PSN в настоящий момент затруднено из-за высокой загрузки.

До этого, как рассказывал УНИАН, Microsoft запретила играть на Xbox с неоригинальными геймпадами и другими аксессуарами. Подобные ограничения применяет Sony для PlayStation 4 и 5.

А в прошлом месяце в продажу поступила обновленная PlayStation 5, которую "в народе" прозвали PS5 Slim. Она не только легче и меньше оригинала, но еще работает чуть тише, а также получила 1 ТБ памяти.

Также, по слухам, Sony уже работает над PS5 Pro с более мощным железом. Якобы консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, скорее всего, в ноябре 2024 года.

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