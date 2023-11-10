PS5 Slim, как ее называют некоторые, легче, меньше и теперь с новой подставкой.

Компания Sony начала продажи обновленной консоли PlayStation 5 со съемным дисководом, которую "в народе" прозвали PS5 Slim. Новинка не только легче и меньше предшественницы, но еще работает чуть тише, а также получила 1 ТБ памяти.

Пока приобрести новинку по цене 450 долларов можно в США, Канаде и Японии, в последующие месяцы она доберется до других стран. Комплект со Spider-Man 2 продают за 500 долларов. То есть покупатель получает один из главных игровых релизов года в подарок.

Обновленная PlayStaton 5 отличается от оригинала переработанным дизайном, уменьшенными габаритами, съемным приводом для чтения дисков, а накопитель вырос с 825 ГБ до 1 ТБ. В то же время верхние половины боковых панелей сделали глянцевыми, а дисковод можно снять без инструментов.

Однако стоит учитывать, что в комплекте с уменьшенной PS5 не идет вертикальная подставка, поэтому ее придется докупать отдельно за $30. Другой важный момент – внешний привод, подключаемый к digital-версии PS5. Он цепляется сбоку и не подходит для старой версии консоли. Стоимость привода – 80 долларов.

Разборку консоли и ее "внутренности" можно посмотреть в ролике ниже:

Ранее Sony подтвердила, что оригинальная модель консоли PS5 больше не будет производиться. Таким образом, после того, как запасы изначальных PS5 закончатся в магазинах, у пользователей не будет вариантов, и им придется покупать облегченную PlayStation 5.

Также есть информация, что Sony работает над PS5 Pro с более мощным железом. Якобы консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, скорее всего, в ноябре 2024 года.

Ранее УНИАН рассказывал о том, на ПК и консолях вышла головоломка The Talos Principle 2 – спустя девять лет после оригинала. Критики и обычные игроки приняли сиквел очень тепло, а некоторые даже называют одной из лучших игр в этом поколении.

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