Запрет вступит в силу уже в ближайшие недели.

Бренд Microsoft планирует полностью запретить использование нелицензированных контроллеров, гарнитур и клавиатур сторонних производителей на консолях Xbox. Запрет вступит в силу уже 12 ноября этого года.

Пользователи уже стали получать соответствующие сообщение с ошибкой 0x82d60002, передает Windows Central. Microsoft советует вернуть аксессуар и вместо этого обратиться к списку разрешенных продуктов на своем веб-сайте.

Согласно источнику, блокировка несертифицированных аксессуаров связана с расширением программы Microsoft одобренных беспроводных контроллеров Xbox от сторонних производителей. Такие геймпады наверняка будут стоить дороже, зато гарантирована их полная совместимость с консолями.

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Пока неясно, сколько существующих аксессуаров Xbox затронет эта проблема. К примеру, продукты Cronus и XIM позволяют пользователям имитировать мышь и клавиатуру как геймпад Xbox, а также использовать макросы. Эта функциональность дает им преимущество в шутерах по типу Call of Duty, но в то же время они используются игроками с ограниченными возможностями.

Вместе с тем сторонние контроллеры порой лучше тех, что выпускает Microsoft, и предоставляют преимущество в играх за счет более удобного расположения кнопок или наличия дополнительных кнопок и джойстиков.

Отметим, что подобные ограничения применяет Sony для PlayStation 4 и 5. Так что производители контроллеров, которые раньше не платили лицензионных отчислений, теперь начнут это делать.

Напомним, ранее в этом месяце Microsoft после почти двух лет разбирательств с Sony и регуляторами официально закрыла крупнейшую в истории игровой индустрии сделку и купила Activision Blizzard за $68.7 млрд.

Теперь Microsoft принадлежат легендарные игровые франшизы Call of Duty, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch и другие, а большинство новых тайтлов начнут добавлять в подписку Game Pass в день релиза.

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