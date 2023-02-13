Игра заняла сразу четыре места в еженедельном рейтинге магазина Valve.

Valve регулярно публикует данные о еженедельных продажах в Steam, но без указания конкретных цифр. Она выкладывает данные о десяти проектах, которые принесли больше всего доходов за семь дней. В свежем списке Hogwarts Legacy показала абсолютное доминирование.

Рейтинг продаж в Steam с 6 по 12 февраля появился на портале Steam Database, публикующем разную статистику из сервиса. Экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" заняла сразу четыре позиции. Это стало возможным благодаря разными изданиям и предварительным заказам, которые Valve считает отдельно.

На пятой позиции расположился портативный персональный компьютер Steam Deck. В предыдущих рейтингах устройство занимало первые позиции. В списке также присутствуют разнообразные хитовые игры, например, зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human. А из новинок в рейтинг также попал ремейк Dead Space, о котором мы подробно рассказали в обзоре.

Видео дня

Десять наиболее доходных игр в Steam с 6 по 12 февраля

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition;

Hogwarts Legacy;

Hogwarts Legacy (предварительные заказы);

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition (предварительные заказы);

Steam Deck;

Project Zomboid;

Dead Space;

Destiny 2: Lightfall + Annual Pass;

Dying Light 2 Stay Human;

CS:GO Prime Status Upgrade.

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