Об текстуры можно порезаться.

Среди игровых энтузиастов демейки пользуются такой же популярностью, как и ремейки. Их суть — это показать, как новый проект мог бы выглядеть 20-30 лет назад. Недавно такой трюк провернули с Hogwarts Legacy. Графически игра стала выглядеть гораздо хуже, но зато начала отсылать к "золотой эпохе" PlayStation 1.

Демейк создал автор YouTube-канала Jackarte, который специализируется на таких работах. В ролике ниже можно увидеть разные кадры из игры под оригинальное озвучение. Энтузиаст полностью изменил визуальную часть Hogwarts Legacy.

Он реализовал старые угловатые текстуры, примитивные визуальные эффекты, пиксельное и размытое отображение поверхностей, низкополигональные модели врагов и так далее. А когда персонажи в демейке разговаривают, то просто открывают рот, ведь никакой реалистичной мимики в эпоху PlayStation 1 и близко не было.

Освещение в работе Jackarte тоже выполнено очень просто, из-за чего на локациях есть полностью темные участки. Но зато это позволяет скрыть отсутствие какой-либо детализации в полупустых помещениях. Демейк пользователя хорошо показывает, насколько существенного прогресса добились разработчики в реализации графики.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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