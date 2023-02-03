Страх космических масштабов. Обзор ремейка культового хоррора Dead Space

Первая часть Dead Space заслуженно находится на лидирующих позициях в жанре хорроров с элементами выживания. Это выверенная игра, которая пугает далеко не только скримерами. От ремейка проекта ожидался такой же уровень качества, но с важными новшествами, включая современную графику. Насколько хорошо справилась студия Motive, УНИАН рассказал в свежем обзоре.

Я сейчас скажу очевидное, но с момента выхода Dead Space прошло почти 15 лет. Ранее мне всегда казалось, что студии выпускают ремейки только давней классики, которая выходила где-то в районе моего рождения. Так было с Resident Evil 2, Diablo II, Half-Life, Final Fantasy VII и так далее. А тут уже и Dead Space вошла в разряд старых игр, нуждающихся в обновлении.

И вроде только недавно были старшие классы и посиделки с другом за прохождением этого культового хоррора. Помню, игре удавалось знатно нас напугать. Приходилось брать перерывы, чтобы выпить мятного чаю и успокоить тогда еще крепкие нервы.

С тех пор Electronic Arts успела закрыть студию Visceral Games, которая создала Dead Space, и убить франшизу, а ужасы реальной войны затмили все виртуальные. Но вот все та же ЕА посмотрела на успехи ремейков Resident Evil от Capcom и решила воскресить свою культовую серию. Эту задачу поручили не особо опытной команде Motive, за плечами которой из собственных проектов только спорная Star Wars: Squadrons.

В рекламных материалах разработчики демонстрировали серьезный подход к созданию ремейка Dead Space. Но вот что получилось на практике, сейчас и разберемся. А заодно УНИАН расскажет, работает ли вообще подмена реальных ужасов войны виртуальными, или же украинцам лучше пока обходить игру стороной.

Ужасы, рожденные в любви

Начать рассказ о Dead Space 2023 года выпуска с изменений, которые ввели в ремейке — это как включить фильм на середине. Диалоги вроде понятны, но суть не улавливаешь. Так что сначала разберемся, почему игроки так любят хоррор Visceral Games, и за какие заслуги он заработал культовый статус.

Dead Space была детищем огромной любви директора разработки Глена Скофилда и всей команды. Звучит, может, и странно, когда речь идет и о столь жестоком проекте, но это правда. Visceral надоело клепать спортивные симуляторы и игры по лицензии, так что Скофилд начал продавливать у руководства ЕА идею создания хоррора с элементами выживания. В итоге, студия получила одобрение и ограниченный бюджет.

Авторы сразу бросились изучать научную фантастику, искать подходящие источники вдохновения, придумывать пугающие образы врагов и так далее. В процессе производства Dead Space они просмотрели бешенное количество разнообразных материалов — от фильмов Карпентера до статей по анатомии. И результатом этого кропотливого труда стал один из лучших игровых хорроров в истории.

Сюжет в проекте начинается весьма стандартно. Корабль класса планетарный потрошитель USG "Ишимура", занимающийся добычей ископаемых на далекой планете Эгида VII, отправил сигнал бедствия. На помощь экипажу была послана спасательная миссия, в которую вошел инженер Айзек Кларк. Его возлюбленная Николь как раз работала на упомянутом судне и прислала странное сообщение.

Почти сразу после прибытия ремонтный челнок с протагонистом на борту попал в аварию и застрял на борту "Ишимуры". Команда принялась изучать отсеки корабля и столкнулась с неизвестными монстрами. С этого момента у Кларка появляются три основные цели: найти способ покинуть судно, отыскать Николь и выжить.

При прохождении Айзек обычно решает типовые задачи. Например, запустить центрифугу, подать электричество, очистить воздух и так далее. Однако общее развитие сюжета в Dead Space достойно аплодисментов. История относительно медленно разгоняется. Но в нее постоянно вплетаются религиозные мотивы, сведения о событиях до катастрофы на "Ишимуре", мистика, предательства и неожиданные открытия.

Повествование поражает глубиной своей мифологии и умеет удивлять. А еще оно постоянно развивается, хотя Кларк всегда действует в одиночку. С ним связываются другие члены спасательной миссии, дают поручения и обсуждают решения проблем, которые нагромождаются из-за аварийного состояния "Ишимуры". Да и корабль не так уже безлюден, как может показаться.

Сюжет толкает вперед и мотивирует вчитываться в каждую записку, вслушиваться во все голосовые дневники и жадно впитывать информацию. Ведь это попросту интересно — расшифровывать, что же на самом деле произошло на "Ишимуре". Иметь такой стимул особенно важно, когда речь идет об ужастике, где физически тяжело двигаться вперед.

Дрожь до пять

На меня игры-хорроры воздействуют адски сильно. Я могу смотреть любой фильм ужасов и ни разу не вздрогнуть. Но как только запускаю любой из проектов градации от Amnesia до Resident Evil 7, то начинаю подскакивать от любого шума спустя десять минут. Однако Dead Space в этом плане особый случай.

Холодные металлические отсеки "Ишимуры" не дают забыть о чувстве постоянного одиночества. Да, где-то там есть другие члены спасательной миссии, но со всеми опасностями за углом игроку придется бороться самостоятельно. Узкие хитросплетения коридоров со следами недавней катастрофы вызывают чувство клаустрофобии. А регулярные крики, глухие удары, скрежет и звуки перемещения за стенками вызывают нехилую тревогу.

Дополняется весь этот ансамбль некроморфами. Ох, некроморфы… В ремейке эти твари, населяющие "Ишимуру", заставили меня подскочить на стуле не один десяток раз. Монстры на корабле появились в результате мутации экипажа. У них еще остались человеческие черты, чтобы напоминать игроку о своей прежней жизни. Но не стоит обманываться: более опасных и пугающих врагов еще нужно поискать.

Некроморфы быстро дают понять, что умеют ползать по вентиляции. Они несколько раз запрыгивают в отверстия прямо на глазах игрока. После этого прощай спокойствие. Входы в вентиляционные тоннели есть в каждом отсеке и помещении корабля. Но понять, из какого именно выпрыгнут противники, невозможно. Монстры не стесняются вылезать за спиной или обходить сзади, если бой идет на относительно просторной арене. И за счет этого создается невероятный градус напряжения.

Некрофорфы появляются непредсказуемо, а неизвестность всегда выступает главным триггером страха для каждого человека. Я не один раз чувствовал себя тем самым парнем из хорроров, который палит во что попало при появлении врагов. Из-за этого не одна обойма ушла "в молоко", ведь способ уничтожения монстров в Dead Space тоже уникален. Игроки должны отстреливать концовки, чтобы уничтожить врага. Но мозг по привычке подсказывает целиться в голову, из-за чего поначалу возникает нешуточный диссонанс. Надо прямо заставлять себя перестроиться.

Среди некрофорфов есть разные особи. Одни — плюются кислотой, другие — быстро бегут к главному герою, третьи — прыгают с большой дистанции, четвертые — выпускают рой мелких негодников, которые цепляются в Айзека и отнимают немало здоровья. Под каждый вид противников нужно приспосабливаться, учитывая разные факторы. Сюда относятся и ограниченный угол обзора, и медлительность главного героя, и дизайн окружения, например, узкое пространство. Да, Dead Space делает все, чтобы бои были максимально дискомфортными. Однако средств борьбы игра тоже предоставляет немало.

Инженер с приличным арсеналом

Постепенно при прохождении хоррора пользователи находят разное оружие. Из всего арсенала более-менее стандартными можно назвать только импульсную винтовку, как аналог обычного автомата, и огнемет. А вот остальное — это пушки под стать инженерной профессии Айзека. Сюда входят труборез, силовой пистолет, плазменный и силовой резаки.

У каждого оружия есть два режима стрельбы и определенные особенности. Например, огнемет может наносить постепенный урон или же запускать баллоны с топливом для взрыва. Это важный аспект, о котором следует всегда помнить в бою. Если сражение идет на дальней дистанции, то лучше взять импульсную винтовку. Труборез выручает, когда попадаешь в окружение некроморфов, а силовой пистолет незаменим в тесных помещениях. В битвах также можно применять стазисный и кинетический модуля костюма. Первый замедляет врагов, а второй позволяет бросаться предметами. Они же используются для решения пространственных задачек на миссиях.

Все оружие и костюм протагониста можно улучшать на верстаках. Для этого необходимо искать апгрейды и узлы на локациях. Прокачка позволяет чувствовать себя увереннее в боях, дольше дышать в моменты, когда необходимо пройти через отсеки без воздуха, чаще применять стазис и обзавестись большим количеством здоровья.

Обшаривать окружение в Dead Space придется в любом случае. Некроморфы невероятно живучие, и обоймы на них тратятся одна за другой. Так что без обыска всяких шкафчиков не обойтись. В этот момент становится хорошо заметно, насколько выверен дизайн в игре. Ишимура ощущается одним целостным "организмом". Айзеку понадобится много раз перемещаться между ее частями на вагонетке и бегать по уже знакомым отсекам. Однако каждый раз можно будет обзавестись новыми припасами.

Dead Space одолжила у метроидваний систему, когда на старых локациях удается посетить ранее заблокированные места благодаря обретенным умениям. Навыков у протагониста нет, но он получает более высокие уровни доступа. Благодаря этому можно постепенно открыть все шкафчики и комнаты, мимо которых пробегаешь. Такой дизайн мира укрепляет уверенность в том, что все события происходят на одном большом корабле, превратившемся в смертельную ловушку.

Небольшие промахи

Да, Dead Space — это образцовый хоррор с элементами выживания. Но даже в нем есть несколько изъянов. Проблемы далеко не критичные, однако после столь сладких похвал нужно немного отрезвиться. Темп у игры местами неровный – иногда она перебарщивает со скримерами и сражениями, хотя уже напрашивается перерыв.

Наводить порядок в инвентаре обычно нет необходимости. Достаточно копить кредиты и вовремя покупать в магазине улучшения для костюма. Тогда можно будет собрать все найденные предметы. Вопрос, что взять с собой, а какие вещи оставить в хранилище, как во многих Resident Evil, в Dead Space неактуален. А для хорроров с элементами выживания это важный элемент.

Дизайн локаций во многом однообразный. В игре почти никогда не хочется остановиться и начать осматриваться по сторонам. Да и освещение чересчур яркое, как для хоррора.

Обо всем в ремейке

Ух, наговорили уже немало, но все это важно, ведь большинство упомянутых аспектов в ремейке остались нетронутыми. А для понимания новшеств нужно знать, как было в оригинале. Главным и самым явным изменением свежей Dead Space стала графика. И здесь в целом все отлично — прекрасная детализация, реалистичные тени и динамичное освещение сделали проект современным высокобюджетным хоррором. Былые проблемы с цветовой гаммой и яркостью остались в прошлом.

Все текстуры перерисовали, сделав окружение еще более брутальным и жутким. Эффекты и частицы тоже выполнены на достойном уровне. А система расчленения может претендовать на звание одной из самых подробных в играх. К анимациям тоже нет никаких претензий: мимика и перезарядка оружия получились реалистичными и плавными. Так что единственный спорный момент — это внешность Николь, которую зачем-то состарили.

Здесь же упомянем о багах, раз уж начали с технических аспектов. Каких-то критических проблем во время прохождении не было, но нередко при открытии инвентаря клавиши работали в стандартном режиме. Из-за этого можно случайно применить аптечку, которую планировали оставить на запас. Еще иногда указатель маршрута к цели сбоил, но такое происходило крайне редко.

Звучание в ремейке попросту на высоте. Саундтрек может показаться какой-то жуткой какофонией. Но если вслушаться, то станет понятно, что он выполняет свою главную функцию – усиливает тревогу и внутренний дискомфорт игрока. Запилы на струнных, громкое вступление гортанных, тихий надоедливый ксилофон, подобие сирен и многие другие звуки мелькают в композициях. А сплетаются они через резкие переходы и внезапное изменение тональности.

В свой плейлист добавлять такое не хочется, но в игре саундтрек дирижирует всю атмосферу. Единственное замечание здесь — это мелодия с боевым мотивом, которая включается в мирные моменты. Она постоянно сбивает с толку и заставляет высматривать врагов. Такой прием смотрится слишком дешевым для Dead Space, ведь игра и без того умеет филигранно держать в напряжении.

"Ишимура" в ремейке разрослась вширь. Отдельные помещения стали больше и обзавелись деталями. Самый простой пример здесь — это ангар, в который прибывает спасательная команда. Уже в третьей главе по нему можно свободно полетать в режиме нулевой гравитации и оценить изменения. В отдельных частях корабля появились дополнительные помещения для исследования и поиска ресурсов, что в целом неплохо.

Разработчики смогли осовременить дизайн и не растерять ощущения камерности Dead Space. Даже в относительно больших ангарах, отсеках с центрифугой и астероидом не пропадает чувство опасного замкнутого пространства. И вот здесь хотелось бы закончить на мажорной ноте, но есть еще сюжет и геймплей. Эти аспекты тоже изменили, но к отдельным решениям Motive возникли вопросы.

Историю постарались расширить за счет небольших дополнительных поручений и наличия новых персонажей. Последних хорошо имплементировали в повествование. А Кларк наконец-то научился говорить. Благодаря этому диалоги ощущаются, как… диалоги! Главный герой отвечает на реплики соратников, выражает эмоции, обсуждает текущую ситуацию и так далее. Айзек чувствуется живым, а развитие повествования — более естественным.

Однако эти плюсы сюжетного обновления перекрывает жирный минус — измененный дизайн отдельных миссий. Непонятно зачем, но Motive решила дополнить сюжет в шестой и десятой главе. И в результате новшества ощущаются, как искусственное и ненужное растягивание хронометража. История в оригинальной Dead Space местами хоть и проседала, но ощущалась на удивление целостной. При прохождении никогда не возникала мысль, что Айзек занимается какой-то ерундой. Нет, все преграды, вызовы и испытания на его пути казались органичными и были хорошо обоснованы.

А вот нововведения в постановке миссий в ремейке отсылают к квестам из MMORPG, а-ля "принеси десять шкур кабанов". В шестой и десятой главах игра нагло вырвала меня из повествования и заставила усомниться в правдивости всего приключения. Для одиночной игры — это критичный изъян, которого не было в оригинале. Motive умудрилась сломать то, что хорошо работало, ради большей длительности прохождения. А обосновали необходимость наматывать круги по отдельным отсекам "Ишимуры" очень условно.

Когда я это понял, то стало снова страшно за будущее Dead Space, как было после третьей части. Если Motive доверят развитие франшизы, то студия может не справиться с созданием органичной истории. Однако пока это лишь подозрения, хоть и обоснованные. Разработчики подпортили темп и целостность истории, но полностью ее не "убили". Сюжет все еще доставляет много удовольствия, да и о хороших изменениях не стоит забывать.

О геймплее в ремейке рассуждать проще. Он остался прежним, за исключением точечных изменений. Например, фрагмент с уничтожением астероидов сделали более комплексным и даже реалистичным. Оружие стало ощущаться немного лучше, а тактильная вибрация и адаптивные триггеры DualSense только усиливают приятные чувства от стрельбы.

А вот оценить ИИ-режиссера мне толком не удалось. Разработчики утверждали, что в ремейке Dead Space оценивается уровень страха игрока. В зависимости от него закадровый "дирижер" определяет частоту, количество и внезапность появлений монстров. Ничего подобного я не заметил: во многих моментах некроморфы налетали целыми толпами, а большинство неожиданных встреч с врагами казались заскриптованными.

И это говорит человек, который действительно боялся и неоднократно пугался. Я часто проверял патроны в обоймах и устраивал передышки в безопасных комнатах. Однако не похоже, чтобы мой пугливый геймплей считывал ИИ-режиссер. Возможно, он просто руководствуется количеством смертей. А так как умирал я мало на средней сложности, он меня знатно "пылесосил" монстрами.

Ну и о концовке нельзя не упомянуть. Финальный отрезок в ремейке полностью другой, и вот здесь стоит похвалить Motive за смелые изменения и хороший дизайн локации. В целом концовка в обновленной Dead Space лучше подытоживает все приключение. А в режиме "Новая игра+" есть альтернативный финал, который отлично связывает события первой части с сиквелом.

Однако и тут не обошлось без пресловутых "но". С количеством врагов в конце явно переборщили, причем до такой степени, что невольно вспоминается третья часть. Некроморфы должны устрашать, а не превращаться в "мясо" из третьесортного шутера. Да и явных намеков на близкий сюжетный поворот разработчики оставили как-то уж чересчур много.

Лучше ужасы на экране

Так каким же получился ремейк Dead Space? Если говорить по итоговым впечатлениям, то отличным — красивым, запоминающимся и безумно страшным. Базовая концепция оригинала нисколько не устарела, а Motive отлично осовременила ее и добавила немного от себя. Не все новшества оказались уместными, и создателям явно понадобится провести работу над ошибками. Однако ремейк Dead Space заслуживает звания первой качественной ААА-игры в 2023 году.

Украинцам идея проходить хоррор может показаться безумной во времена полномасштабной войны, да и не у каждого есть такая возможность. Но знаете, если хочется отвлечься — то это неплохой способ. Он слегка мазохистский, но в целом работает. Dead Space заставляет сконцентрировать все внимание на виртуальном мире "Ишимуре" и хотя бы ненадолго, но утаскивает в реальность, где ужасы происходят в далеком мертвом космосе.

Оценка УНИАН: 8 из 10

Назар Степорук