Для комфортной игры хватит видеокарты GTX 1060.

Sony и Santa Monica Studio опубликовали трейлер с особенностями ПК-версии God of War, которую анонсировали в конце октября. Разработчики также поделились системными требованиями игры. В целом они оказались невысокими, хотя для отдельных настроек понадобится ПК с флагманскими комплектующими.

На персональных компьютерах God of War отметится обширными настройками графики и некоторыми визуальными улучшениями. Например, в проекте появятся тени в более высоком разрешении, обновленные отражения и окклюзия окружающей среды, которая добавляет в сцену затенения. ПК-версия также получит поддержку ультрашироких мониторов, 4К и технологий NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex. А владельцев мощных систем наверняка порадует возможность включить неограниченную кадровую частоту.

Пять наборов системных требований God of War

Минимальные требования (720p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64-разрядная, версия 1809);

процессор: Intel Core i5-2500K на 3,3 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 на 3,1 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт или AMD Radeon R9 290X на 4 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

место на диске: 70 Гбайт (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые требования (1080p, 30 кадров/с, оригинальные настройки графики)

ОС: Windows 10 (64-разрядная, версия 1809);

процессор: Intel Core i5-6600K на 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 2400 G на 3,6 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт или AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

место на диске: 70 Гбайт (SSD).

Высокие требования (1080p, 60 кадров/с, оригинальные настройки графики)

ОС: Windows 10 (64-разрядная, версия 1809);

процессор: Intel Core i7-4770K на 3,5 ГГц или AMD Ryzen 7 2700 на 3,2 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 на 8 Гбайт или AMD Radeon RX 5600 XT на 6 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

место на диске: 70 Гбайт (SSD).

Требования для конфигурации "Производительность" (1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64-разрядная, версия 1809);

процессор: Intel Core i7-7700K на 4,2 ГГц или AMD Ryzen 7 3700X на 3,6 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8 Гбайт или AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 70 Гбайт (SSD).

Максимальные требования (4K, 60 кадров/с, настройки графики "Ультра")

ОС: Windows 10 (64-разрядная, версия 1809);

процессор: Intel Core i9-9900K на 3,6 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X на 3,5 ГГц;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 на 10 Гбайт или AMD Radeon RX 6800 XT на 16 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на диске: 70 Гбайт (SSD).

Автор: Назар Степорук