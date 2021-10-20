Один из важнейших PS4-эксклюзивов появится на ПК.

В Steam без лишних предупреждений появилась страница God of War 2018 года выпуска. Это значит, что Sony решила выпустить на персональных компьютерах один из самых известных и важных эксклюзивов PlayStation 4. На площадке Valve также присутствует цена и точная дата выхода проекта.

Релиз God of War на ПК состоится 14 января 2022 года. Игра обойдется покупателям в 1199 гривен. Создателем порта значится Santa Monica Studio, но наверняка ей помогала недавно приобретенная Sony студия Nixxes Software. На странице в Steam присутствует перечень особенностей ПК-версии:

Поддержка сверхширокого разрешения;

Улучшенная графика и выбор настроек;

Нативное 4К-разрешение;

Технологии DLSS и Reflex от NVIDIA;

Возможность настроить управление под себя.

После появления страницы в Steam Sony опубликовала трейлер ПК-версии God of War. В ролике показали зрелищные моменты с участием главных героев и вспомнили о наградах проекта. Он завоевал множество титулов "Игра года", включая главный приз на The Game Awards 2018.

Трейлер God of War для персональных компьютеров

God of War — главные подробности игры

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору, которая есть в девяти мирах из скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

Автор: Назар Степорук