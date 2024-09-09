Показ проведет сам Марк Церни, архитектор последних консолей.

Компания Sony поделилась планами по проведению "технической" презентации 10 сентября – буквально на следующий день после мероприятия Apple.

Мероприятие стартует в 18:00 по киевском времени. Оно продлится всего девять минут, а его ведущим выступит не кто иной, как Марк Церни – архитектор последних консолей.

Нет никаких сомнений, что именно на этой презентации компания официально анонсирует PlayStation 5 Pro – улучшенную версию популярной консоли. Ее вероятный дизайн как раз недавно показали на видео, да и различные инсайдеры сообщали о том, что ее должны представить в сентябре.

Видео дня

По данным неофициальных источников, в продажу приставка поступит в начале декабря и будет представлена в 2-х вариантах: с дисководом и без него. Версия без дисковода будет стоить $599, за версию с поддержкой физических попросят $699.

Как ожидается, новая версия PS5 будет в два раза мощнее оригинальной – за счет как ПО, так и более продвинутого "железа". Инсайдеры говорят, что нас ждет одна из самых интересных в техническом плане PlayStation в истории.

В частности, важную роль сыграет технология апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – благодаря ей пользователи приставки смогут запускать игры с трассировкой лучей при стабильных 60 кадрах, что недосягаемо для базовой модели. Игры, которые на обычной PS5 страдают от "просадки" FPS, будут идти на PS5 Pro плавно и без рывков.

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