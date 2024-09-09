Кроме очевидных айфонов, мы ждем следующее поколение смарт-часов и новые AirPods, которые не обновлялись уже три года.

Вечером 9 сентября IT-гигант Apple проведет свою главную презентацию в году. Флагманским анонсом должны стать, конечно же, новые айфоны. Но что еще приготовила компания? Собрали все, что нужно знать о сегодняшней презентации в одном материале.

Когда и где смотреть презентацию

Презентация стартует ровно в 20:00 по киевскому времени. Компания будет транслировать ивент на своем сайте и официальном YouTube-канале.

УНИАН также будет транслировать презентацию на сайте и в Telegram-канале. Мы осветим основные анонсы, которые произойдут на ивенте.

Видеотрансляция презентации Apple 9 сентября:

Какие анонсы мы ждем на сентябрьской презентации Apple

Можно сказать с вероятностью 100%, что нас ждет премьера новых айфонов. Уже известно, что главным апгрейдом в этом году станут выросшие в размерах Pro-модели. 16 Pro приписывают экран диагональю 6,3 дюйма, а 16 Pro Max – 6,9 дюйма. Еще в "прошках" заметно прокачают камеру: вместе с широкоугольным 48-Мп объективом они получат сверхширик с таким же разрешением.

Помимо этого, на корпусе iPhone 16 Pro появится совершенно новая кнопка Capture Button, которая будет предназначена исключительно для съемки фото и видео, а скорость зарядки наконец вырастет с 27 до 40 Вт. В целом, если вы не обновлялись с iPhone 12/13 Pro, то апгрейд будет довольно ощутимым.

Чего не скажешь о базовых iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Это будет минорный апгрейд с возвращением к вертикальному блоку камер и появлению кнопки Action Button из iPhone 15 Pro. Частота кадров останется прежней – 60 Гц. Очевидно, Apple будет завлекать потенциальных покупателей наличием ИИ-функционала Apple Intelligence, который не будет полноценно работать на iPhone 15 и более старых айфонах.

Также с очень большой долей вероятности Apple покажет новые часы, и сразу несколько моделей. В этом году Apple Watch Series исполнится уже 10 лет. И по всей видимости, купертиновцы готовят крупный апгрейд. Еще должны обновить бюджетные Apple Watch SE, которые станут еще дешевле.

И напоследок, обновят AirPods. С выхода третьего поколения прошло уже три года, поэтому в 2024 году компания впервые предложит две модели AirPods 4. Та что подешевле будет без "шумодава" и придет на смену AirPods 2, а другая (подороже) – получит активное шумоподавление и заменит AirPods 3.

Еще Apple объявит даты релиза iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 и tvOS 18.

На этом все?

На сентябрьской презентации – да. Однако на этом планы Apple не кончаются, и в ноябре пройдет еще одно мероприятие, которое будет посвящено новым Mac.

Также у Apple давно в планах обновить базовый iPad и iPad Mini, но пока что о дате показа нет ничего конкретного. Возможно, их приберегут к весеннему ивенту в 2025 году, где также должны представить новый бюджетный iPhone SE.

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