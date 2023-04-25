Для запуска игры достаточно видеокарты уровня GTX 660.

Blizzard Entertainment опубликовала финальные системные требования Diablo IV. Они оказались более чем демократичными: для запуска игры с минимальными настройками будет достаточно видеокарты GTX 660.

Разработчики выложили четыре конфигурации под разные варианты графических настроек на официальном сайте. В начале марта Blizzard уже публиковала системные требования Diablo IV для первой "беты". Тогда компания выложила минимальные и рекомендованные параметры, которые в финальной версии остались почти без изменений.

К ним добавились еще две конфигурации — для 4К и 1080р с высокими настройками. Опубликованные наборы характеристик актуальны и для майского бета-тестирования Diablo IV.

Минимальные требования (преобразованное разрешение 720p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или более новая);

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8100;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 90 Гбайт (SSD).

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, средние настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или более новая);

процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 3 1300X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 90 Гбайт (SSD).

Высокие требования (1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или более новая);

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 90 Гбайт (SSD).

Максимальные требования (4K, 60 кадров/с, максимальные настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или более новая);

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 40-серии (для полной поддержки DLSS 3) или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 90 Гбайт (SSD).

Отдельно Blizzard уточнила, что Diablo IV будет запускаться даже на компьютерах, которые не соответствуют минимальным требованиям – с HDD-накопителем, двухъядерными процессорами и встроенными видеокартами. Но за качество геймплея на таких ПК компания поручиться не может.

Вместе с публикацией системных требований разработчики выложили новый ролик, в котором поведали о персонализации игрового процесса в Diablo IV. На видео рассказывается о создании персонажа в редакторе, подборе экипировки и навыков, трансмогрфикации и так далее.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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