Оценить "бету" смогут все желающие.

Мартовское бета-тестирование Diablo IV вызвало огромный ажиотаж. Игру опробовало множество пользователей, которые поделились положительными впечатлениями. А недавно Blizzard Entertainment объявила о новом периоде доступа к грядущей экшен-RPG.

Как написали разработчики на официальном аккаунте в Twitter, следующая "бета" пройдет с 12 по 14 мая. В течение этих трех дней все желающие смогут опробовать Diablo IV. Blizzard прямо призналась, что хочет проверить серверы перед релизом экшен-RPG. Именно поэтому студия решила устроить максимальную нагрузку с помощью свободного доступа.

Отдельно разработчики опубликовали трейлер друида из Diablo IV. В коротком ролике показали модель персонажа, а также сражения. Герой может применять молнию, вызывать торнадо, запускать большой каменный валун и создавать щит из окружения.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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