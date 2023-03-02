Blizzard подогревает интерес к игре и готовит пользователей к "бете".

В середине февраля Blizzard Entertainment объявила о проведении бета-тестирования Diablo IV. Оно пройдет в два этапа — с 17 по 19 и с 24 по 25 марта. Правда, первый пробный период откроется только тем, кто оформил предварительный заказ игры. А чтобы подогреть интерес к "бете" и подготовить пользователей, разработчики опубликовали новый геймплейный трейлер и предварительные системные требования.

В коротком свежем ролике несколько раз показали Лилит, главного злодея в Diablo IV. Между ее появлениями присутствует нарезка с разнообразными кадрами. Они демонстрируют, как варвар сражается со скелетами, бой мага с огромным рогатым демоном, путешествие на лошадях по заснеженной локации и прочее. Благодаря трейлеру стало известно, что в рамках "беты" будет доступен кооператив до 4 человек.

Предварительные системные требования Diablo IV очень низкие, как для игры 2023 года. Экшен-RPG запустится с минимальными настройками на ПК с видеокартой GTX 660 и процессором Intel Core i5-2500K. Однако заявленные параметры могут измениться на основании результатов бета-тестирования.

Минимальные требования (720p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8100;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 45 Гбайт (SSD).

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, средние настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 3 1300X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 45 Гбайт (SSD).

За достижения в рамках "беты" предусмотрены награды в полной версии Diablo IV. Звание "Первая жертва" выдается, если дойти до Киовашада хотя бы одним персонажем. Призами также вознаграждается достижение 20 уровня. В этом случае пользователи получат декоративный предмет "Волчья стая беты" и звание "Ранний путник".

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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