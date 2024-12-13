Одной Avowed компании оказалось мало.

Obsidian готовит к выходу сразу две крупные RPG, и на церемонии The Game Awards 2024 нам наконец-то показали новый геймплейный трейлер The Outer Worlds 2. Игра должна выйти в следующем году.

На этот раз разработчики сделали ставку на гораздо более насыщенную и живописную визуальную составляющую. В ролике были продемонстрированы инопланетные пейзажи, сочетающие в себе яркую небесную палитру с пустынными просторами, а также роскошные интерьеры, напоминающие самые изысканные уголки космической элиты.

Геймплейные отрезки впечатлили обновлённым боевым ритмом, ставшим более динамичным и насыщенным. Наблюдались и элементы скрытного прохождения: главный герой безжалостно устранял противников из засады, а какой-то особый обзор намекал на расширенные стелс-возможности.

Напомним, что другой амбициозный проект студии, Avowed, должен выйти 18 февраля. Таким образом, нас ждёт насыщенный год на RPG от Obsidian.

Ранее мы рассказывали, что на The Game Awards 2024 представили первый трейлер "Ведьмак 4" с Цири в главной роли.

Вас также могут заинтересовать новости: