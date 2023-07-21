Релиз нового "паучка" состоится ровно через три месяца.

На фестивале Comic-Con 2023 компании Sony и Insomniac Games наконец показали сюжетный трейлер будущей ААА-игры Marvel's Spider-Man 2, которая выйдет на PlayStation 5 ровно через три месяца.

Ролик посвятили главным персонажам супергеройского экшена. В видео мы знакомимся с другом Питера Гарри Осборном, который хочет заручиться его помощью, чтобы "исцелить мир", в то время как у Человека-паука назревает конфликт с Крэйвеном-Охотником, а гигантский Веном терроризирует город.

Разработчики также подтвердили, что события игры развернутся меньше чем через год после финала Miles Morales. В новой части вновь появится Мистер Негатив, Эм-Джей, Дж. Дж. Джеймсон и Юри Ватанабэ.

Релиз Marvel’s Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года.

Вместе с сюжетным трейлером Sony представила лимитированный бандл, который включает консоль PlayStation 5 и контроллер DualSense Wireless в дизайне симбиота.

Бандл появится в продаже уже 1 сентября – он содержит ваучер на цифровую копию стандартного издания игры Marvel's Spider-Man 2, которая выйдет 20 октября.

Ранее геймеры назвали Marvel's Spider-Man 2 самой ожидаемой игрой этой осени. Супергеройский экшен набрал половину всех голосов в рейтинге. Второй по популярности оказался Starfield – это первый за 25 лет совершенной новый IP от Bethesda, разработчика Skyrim и Fallout 4.

Также недавно появились подробности о новой консоли Sony. Как выяснилось, PlayStation 5 Slim не будет "тонкой", да и вряд ли консоль получит слово Slim в названии.

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